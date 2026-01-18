Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı - Son Dakika
Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Süphan Dağı\'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
18.01.2026 11:54  Güncelleme: 11:58
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı'na tırmanış yapmaya çalışan bir grup dağcı, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle Kışkılı Mahallesi'nde mahsur kaldı. Aydınlar Belde Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri, zorlu şartlara rağmen dağcıları güvenli bir şekilde kurtardı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirmek isteyen bir grup dağcı, olumsuz hava koşuları nedeniyle Kışkılı Mahallesi'nde mahsur kaldı. Dağcıların yardım çağrısı üzerine Aydınlar Belde Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, geceyi Kışkılı Mahallesi'nde geçiren dağcılar sabah saatlerinde bastıran yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle tırmanış iptal ederek yardım istedi. İhbarın ardından Aydınlar Belde Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen bölgeye ulaştı. Uzun süren çalışmalar sonucunda mahsur kalan dağcılar güvenli bir şekilde kurtarılarak beldeye indirildi.

Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin can güvenliği her şeyden önce gelir. Ekiplerimiz zorlu şartlara rağmen başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi" dedi.

Yetkililer, Süphan Dağı'na tırmanış yapacak olan dağcıları mevsim şartlarını dikkate almaları ve gerekli ekipman olmadan tırmanışa geçmemeleri konusunda uyardı.

Van Doğa Sporları Kulübü üyesi Nuri Kaplan, "Biz 16 dağcı arkadaş Süphan Dağı'na tırmanış yapacaktık, gecemizi Aydınlar Beldesi Kışkılı Mahallesi'nde geçirdik. Sabah tırmanışa geçecektik ancak yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle çıkamadık, yollar kapalıydı. Aydınlar Belde Belediyesi'ne bildirdik hemen vakit geçirmeden sağ olsun imdadımıza yetiştiler. Belediye başkanı İbrahim Ergün, Yardımcısı Orhan Emen ve tüm ekibine teşekkür ederiz" dedi - BİTLİS

Kaynak: İHA

Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

SON DAKİKA: Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı - Son Dakika
