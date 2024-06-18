Bitlis'te eski belediye başkanı ile belde başkanının bulunduğu otomobil kaza yaptı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eski belediye başkanı ile belde başkanının içerisinde bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında meydana geldi. Aydınlar Belde Belediyesi Eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS