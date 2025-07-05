Bitlis\'te Hortum Çatıları Uçurdu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan rüzgar, ahır ve eklentilerinin çatılarının uçmasına neden oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğle saatlerinde aniden çıkan hortum, kısa sürede etkili oldu. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi'nde bir ahır, tandır evi ile eklentilerinin çatıları uçarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. O esnada kimsenin dışarda olmaması büyük bir facianın önüne geçildi.

Ekrem Gezer isimli vatandaş, "Biz balkonda oturuyorduk herhangi bir rüzgar falan yoktu hava güneşliydi. Anide bir rüzgar oluştu çatımız uçtu. Ahır, tandır ve eklentilerinin çatıları uçtu. O esnada kimsenin dışarıda olmaması büyük bir faciayı önlendi" dedi. - BİTLİS