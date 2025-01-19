İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünde İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 91 paket halinde 1 kilo 126 gram metamfetamin taşıdıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan ve tıbbi müdahale sonucu uyuşturucuları çıkarılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir ihbar üzerine yaptıkları operasyon sonucu ortaya çıktı.

19.01.2025 11:53
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. 91 paket halindeki 1 kilo 126 gram metamfetamin tıbbi müdahale ile çıkarılırken, şüpheliler tutuklandı.

İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı

91 PAKET UYUŞTURUCU TIBBİ MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otobüste seyahat eden 3 kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. Tatvan ilçe girişinde yol kontrolü yapan ekipler tarafından durdurulan otobüsteki İran uyruklu 3 yolcu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülerek röntgen ve tomografileri çekildi. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında metamfetamin taşıdıkları tespit edildi. 91 paket halinde 1 kilo 126 gram metamfetamin yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    Tıbbi müdahaleye gerek yoktu. patlatın cezasını çeksin. 16 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Güneş bir sabah batıdan doğar şaşırmayacam...Olmaz olmaz her şey oluyor...Nasıl bir cesaretle miden de uyuşturucu taşıyorsun....Bana o uyuşturucunun tamamının parasını verseler yine taşımam... 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İranlı 3 yolcunun mide ve bağırsaklarından 1 kilo 126 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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