Bitlis\'te karla mücadele seferberliği

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İl genelinde başta ana arterler olmak üzere cadde, sokak ve kırsal yolların açık tutulması için ekipler seferber oldu. İl özel idaresi, belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, insan gücüyle de vatandaşların sıklıkla kullandığı merdivenlerde temizlik yapılıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi ekipleri 50 iş makinesi ve 70 personel ile mahalle yollarını açmak için uzun uğraşlar verdi. Kent merkezinde 20 santimetre yağan karın ardından ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı. Bitlis Belediyesi ekipleri de mahalle aralarında ulaşımı aksatacak tüm yolları yeniden ulaşıma açtı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini, kar yağışı ile birlikte soğuk havanın da etkili olacağını bildirdi.

Bitlis Valiliği, kar yağışı sonrası kapanan 111 köy yolundan 89'unun yeniden ulaşıma açıldığını, kapalı olan 22 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, kapalı olan 22 köy yolunun da yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. - BİTLİS