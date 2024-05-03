Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis\'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis'te kontrolden çıkan minibüsün kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan vatandaş kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kontrolden çıkan minibüsün kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Bitlis Eren Üniversitesi önünde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine gitmekte olan S.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak Bitlis Eren Üniversitesi önünde kaldırımda yürüyen 2 kişiye, ardından da kaldırım üzerinde bulunan içerisinde bir görevlinin bulunduğu bilet satış noktasına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Kazada ağır yaralanan S.L. isimli vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

trafik, Bitlis, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement