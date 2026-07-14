Adilcevaz'da 500 dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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Adilcevaz'da 500 dönüm alan kül oldu

Adilcevaz\'da 500 dönüm alan kül oldu
14.07.2026 19:34  Güncelleme: 19:46
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 500 dönümlük alanı küle çevirdi. Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı, yaklaşık 500 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Aydınlar beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi ve Aydınlar Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik yangın bölgesine giderek bizzat ekipleri yönlendirdi.

Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 500 dönümlük otlak alan yangında zarar gördü. Yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adilcevaz, Aydınlar, 3. Sayfa, Bitlis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adilcevaz'da 500 dönüm alan kül oldu - Son Dakika

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