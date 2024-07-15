Bitlis'te tehlikeli tahta köprü yerine demir köprü inşa edildi - Son Dakika
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Bitlis'te tehlikeli tahta köprü yerine demir köprü inşa edildi

Bitlis\'te tehlikeli tahta köprü yerine demir köprü inşa edildi

Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan ve tehlike oluşturan tahta köprünün yerine demir köprü inşa edildi. Belediye ekipleri, daha güvenli bir geçişin sağlanması için köprüyü vatandaşların hizmetine sundu.

15.07.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan ve tehlike oluşturan tahta köprünün yerine demir köprü inşa edildi.

Bitlis Belediyesi, Hüsrevpaşa Mahallesi cezaevi mevkiinde bulunan ve tehlike arz eden tahta köprüyü kaldırarak yerine demir bir köprü inşa etti. 6 metre uzunluğundaki demir köprüyü kısa bir süre içinde tamamlayan belediye ekipleri, daha güvenli bir geçişin sağlanması için köprüyü vatandaşların hizmetine sundu. Eski tahta köprünün yıkılma tehlikesi oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanmasından memnun olduklarını dile getirdiler. Mahalle sakinleri, "Köprümüzün yıkılma tehlikesi vardı. Bizler de belediyeye yeni köprü yapımı için müracaat ettik. Sağ olsunlar bu isteğimizi en kısa zamanda gerçekleştirdiler. Başta Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay olmak üzere tüm belediye çalışanına teşekkür ediyoruz" dediler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te tehlikeli tahta köprü yerine demir köprü inşa edildi - Son Dakika

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