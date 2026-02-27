Bitlis\'te Tır Kazası: Madde Dağıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde seyir halindeki kağıt yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen başka bir tırın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. 76 AB 906 plakalı kağıt yüklü tıra, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 DS 344 plakalı başka bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, kağıt balyalarının bir kısmı yola savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS