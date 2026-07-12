Bitlis'te Yangın Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Bitlis\'te Yangın Kontrol Altına Alınamıyor
12.07.2026 14:59
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Bitlis'te dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak kontrol altına alınamıyor.

Bitlis merkeze bağlı dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ölen saatlerinde merkeze bağlı Yükseliş Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Yangın nedeniyle mahallede arıcılık yapan bir vatandaşa ait çok sayıda arı kovanı alevlerin arasında kaldı. Yangında binlerce arı telef olurken, kovanlarda da büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Bölgeden yükselen yoğun duman çevre mahallelerden de görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Ekonomi, Bitlis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te Yangın Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika

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