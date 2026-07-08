Bitlis\'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 9.15 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü mevkii D-300 kara yolunda meydana geldi. Tatvan'dan Van istikametine seyir halinde bulunan S.K. (42) idaresindeki 34 BOL 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İ.H.C. (29) yönetimindeki 34 EFZ 694 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araç daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 06 GD 419 plakalı otomobile de çarparak durabildi. Kazada, 34 BOL 221 plakalı aracın sürücüsü S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.E.A. (43), C.A. (36) ve O.E. (40) hafif şekilde yaralandı. Diğer aracın sürücüsü İ.H.C. (29) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı Yolun çift yönlü olarak trafiğe açık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - BİTLİS