Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Ölüm İhmal İddiası
16.05.2026 02:33
Adıyaman'da 29 yaşındaki Derya Şener, böbrek taşı ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu.

Adıyaman'da böbrek taşı ameliyatı sonrası kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden genç kadının, ihmal sonucu öldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Derya Şener, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada ameliyata alınan genç kadın, operasyonun ardından bir süre hastanede tedavi gördü. Ameliyattan birkaç gün sonra fenalaşan Derya Şener'in durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şener'in ölümünün ardından ailesi, hastane yönetimi ve görevli sağlık personeli hakkında ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Aile, genç kadının enfeksiyon kaptığını ve ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Hayatını kaybeden Derya Şener'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

