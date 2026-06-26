Böcek Ailesinin Zehirlenme Davasında Mütalaa - Son Dakika
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Böcek Ailesinin Zehirlenme Davasında Mütalaa

26.06.2026 11:28
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4'ü tutuklu sanık için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava devam ediyor.

İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanıklı davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada 5 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'te zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanıklı davanın görülmesine bugün devam edilecek. Öte yandan cumhuriyet savcısı celse arasında mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat talep edildi. Duruşmada bugün sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zehirlenme, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böcek Ailesinin Zehirlenme Davasında Mütalaa - Son Dakika

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