CHP Genel Merkezi'nde '1 milyon avroluk rüşvet' iddiası: Emre Caner için ev hapsi talebi
CHP Genel Merkezi'nde '1 milyon avroluk rüşvet' iddiası: Emre Caner için ev hapsi talebi

20.05.2026 16:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 1 milyon avro rüşvet verdiğini söylediği Emre Caner, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Savcılık, Caner'in 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Emre Caner, konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek savcılık makamına verdiği ifadede "Babamın yeniden belediye başkanı adayı gösterilmesi karşılığında benden 1 milyon avro talep edildi. Söz konusu parayı parti genel merkezinin 6. katında elden teslim ettim. Parayı alan kişinin Emre Caner olduğunu teşhis ettim" ifadelerini kullandı.

Gökhan Böcek'in ifadesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Emre Caner'i Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emre Caner'in ifade işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Emre Caner'in 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

