Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan operasyonlarda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Yakalanan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

15.07.2024 10:37
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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