Bodrum açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA