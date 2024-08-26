Bodrum'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bodrum\'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı.

26.08.2024 13:35
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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