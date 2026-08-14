Bodrum'da 5 Arkadaş Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Bodrum'da 5 Arkadaş Mahsur Kaldı

Bodrum\'da 5 Arkadaş Mahsur Kaldı
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Bodrum'da denizden dönerken kaybolan 5 arkadaş, arama ekipleri tarafından 3 saat sonra bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize girmek için gittikleri Akvaryum Koyu'ndan dönüşte yönlerini kaybeden 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte sarp arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında ekipler, yaklaşık 3 saat sonra gruba ulaştı.

Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 5 arkadaş denizden çıktıktan sonra dönüş için farklı bir güzergahı kullanmak istedi. Havanın kararmasının ardından patikayı bulamayan grup, ormanlık ve çalılıklarla kaplı dik yamaçta ilerleyemeyince yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri yönlendirildi. Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle çalışma hem karadan hem denizden yürütüldü. Kayalık ve dik bölümlerde ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 5 arkadaşın bulunduğu noktayı tespit etti.

Bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılan 5 kişi, ekipler tarafından Bitez Limanı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen grubun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yaşadıkları anları anlatan Kutay Tacal, koyda yüzdükten sonra farklı bir güzergahtan dönmeye karar verdiklerini belirterek, "Telefonlarımızın şarjı çok azdı. Fenerimiz de yoktu. Hava kararınca dönüş yolunu bulamadık ve kaybolduk. Ekipler kısa sürede bize ulaştı ve çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Muğla, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 5 Arkadaş Mahsur Kaldı - Son Dakika

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