Bodrum\'da 61 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 16'sı çocuk 61 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından harekete geçildi.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli tekne içerisindeki 16'sı çocuk 61 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerin müşterek çalışmasıyla gözaltına alındı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı.