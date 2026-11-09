Bodrum'da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

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Bodrum\'da adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Bodrum açıklarında Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları ve dalış timinin yardım talebi üzerine harekete geçmesiyle kurtarıldı. Göçmenler limana getirilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında adada mahsur kalan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-4302) ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) Turgutreis açıklarındaki Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan bir grup göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Adadaki 36 düzensiz göçmen ekiplerce limana getirilerek Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaİncelemeGöçmenBodrumGüncelMuğlaSon Dakika

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