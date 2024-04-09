Bodrum\'da Bayram Tedbirleri Arttırıldı

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Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum'a tatilci akını sürerken ilçe girişinde güvenlik tedbirleri arttırıldı. Bugün Güvercinlik Mahallesi'nde yapılan denetime Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi. Jandarma tarafından Bodrum'a gelenlere çikolata da ikram edildi. Denetime narkotik arama köpeği de katıldı.

Herkesin bayramını kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatilinde ilçede tedbirlerin arttırıldığını söyledi. Çit, şu bilgileri aktardı;

"Ramazan Bayramı ülkemize ve ilçemize hayırlar getirsin inşallah. Bayramda Bodrum'u tercih eden misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için biz gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda, polisimizle, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle, belediyeden zabıtalarımızla beraber bütün ekipler biz sahadayız. Polisimiz 17 ekip, 9 bölgede yaya devriyesi, 197 personelle ilçe merkezinde güvenliği sağlıyor. Jandarmamız 22 araç, 1 bomba arama, 1 uyuşturucu arama köpeğiyle ve 100 personelle bu tedbiri sağlıyor. Sahil Güvenliğimiz 9 botuyla, 2 mobil radarla, 1 dalış timiyle 90 personelle bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz olmak üzere 20 araç ile 140 zabıta personeliyle bizlere yardımcı oluyor. Toplamda 75 araç ve 527 personelle bayramda görev yapılacak. Ben hepsine teşekkür ediyorum, önemli olan huzur ve güvenliktir. Açık olan otellerimizdeki doluluk oranının yüzde 75-80 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kentimizde bayram süresi boyunca yaklaşık 800 bin vatandaşımızın olmasını bekliyoruz"

Denetim noktasında bulunan Mobil Göç Noktası Aracı ile ilgili de bilgi veren Kaymakam Çit, "İçişleri Bakanlığımız Bodrum ve Fethiye'ye Mobil Göç Aracı gönderdi. Süresi geçen göçmenlerin analizlerini yapıyor. Bu aracımızla onların tahkikatını yapıyoruz" dedi.

Öte yandan Bodrum'a son 48 saatte 30 bin aracın girdiği öğrenildi. - MUĞLA