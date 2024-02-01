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Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

Bodrum\'da çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Aktur Sitesi içerisindeki bir ikamette kombiden çıkan yangın, güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ikamet sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.

01.02.2024 16:31
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Aktur Sitesi içerisindeki bir ikamette ilk belirlemelere göre kombiden yangın başladı. Yangını, site içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlisi fark etti. İkametin ahşap yapıyla kapatılan balkon kısmındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ikamet sakinine 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Evde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika
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