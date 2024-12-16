Bodrum\'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 1 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA