Bodrum'da Elektrik Patlaması Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Elektrik Patlaması Yangın Çıkardı

Bodrum\'da Elektrik Patlaması Yangın Çıkardı
16.05.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da elektrik hattındaki patlama sonrası mahsur kalan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik hattındaki patlama sonucu çıkan yangında binada mahsur kalıp terasa çıkan 2 kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik hattına kuş çarpması sonrası patlama meydana geldi. Patlama sonucu elektrik teli koptu, voltaj dalgalanmasından dolayı sokak üzerindeki bir binada yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve ADM Elektrik ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 2 kadın terasa çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, bir yandan da seyyar merdivenle mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Aşağı indirilen 2 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde mahalle sakinleri arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Yangının çıktığı binada büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kurtarma, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Elektrik Patlaması Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:58:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da Elektrik Patlaması Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.