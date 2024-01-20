Bodrum\'da Gençlerin Tehlikeli Motosiklet Akrobasisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gencin motosiklet üzerinde yaptıkları akrobasi hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet üzerinde yatarak sürüş yapan gençlerin hayatlarını hiçe saymaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Torba Kavşağı'ndan Bodrum merkezine doğru giden ana yolda iki motosikletli genç, hızla ilerleyen araçların yanından motosikletlerinin üzerine yatarak sürüş yapmaya başladı. Süratli bir şekilde motosikletlerle akrobasi hareketi yapan gençler ağır vasıta araçlara da aldırış etmeden hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Adeta ölümle dans eden gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin bu tehlikeli sürüşleri ise başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. - MUĞLA