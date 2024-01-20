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Bodrum'da Gençlerin Tehlikeli Motosiklet Akrobasisi - Son Dakika
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Bodrum'da Gençlerin Tehlikeli Motosiklet Akrobasisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki genç, motosiklet üzerinde yatarak sürüş yaparak hayatlarını hiçe saydı. Torba Kavşağı'ndan Bodrum merkezine doğru giden gençler, ağır vasıta araçlara aldırış etmeden trafiği tehlikeye attı. Bu tehlikeli sürüşler, diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bodrum\'da Gençlerin Tehlikeli Motosiklet Akrobasisi
20.01.2024 - 12:18,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gencin motosiklet üzerinde yaptıkları akrobasi hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet üzerinde yatarak sürüş yapan gençlerin hayatlarını hiçe saymaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Torba Kavşağı'ndan Bodrum merkezine doğru giden ana yolda iki motosikletli genç, hızla ilerleyen araçların yanından motosikletlerinin üzerine yatarak sürüş yapmaya başladı. Süratli bir şekilde motosikletlerle akrobasi hareketi yapan gençler ağır vasıta araçlara da aldırış etmeden hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Adeta ölümle dans eden gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin bu tehlikeli sürüşleri ise başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Gençlerin Tehlikeli Motosiklet Akrobasisi - Son Dakika


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