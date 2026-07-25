Bodrum\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi 7 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkii ile Bitez Akvaryum koyu girişinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.H.P., S.A., F.Y., M.A., A.A., M.C. ve M.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.