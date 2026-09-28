Bodrum Gümbet'te apart otelde cinayet: Zanlı, bıçakladığı eski oda arkadaşı için 112'ye kendisi haber verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Gümbet'te apart otelde cinayet: Zanlı, bıçakladığı eski oda arkadaşı için 112'ye kendisi haber verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında, daha önce aynı odayı paylaşan F.D. ile Yaman Mat (36) arasında gürültü ve alacak yüzünden tartışma çıktı. Karnına ve göğsüne 3 bıçak darbesi alan Mat, apart otelin girişinde hayatını kaybetti. İhbarı 112'ye kendisi yapan ve bıçağı yıkadığı öğrenilen zanlı, olay yerine döndüğünde yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü meselesinden çıkan kavgada apart otelde kalan, önceden aynı odada kaldıkları ve arkadaş oldukları öğrenilen iki şahsın kavgasında bir kişi hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçaklayıp öldüren şahsın 112'yi arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi.

GÜRÜLTÜ VE ALACAK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay gece saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta faaliyet gösteren bir apart otelde farklı odalarda kalan F.D. ve Yaman Mat (36) arasında gürültü yapma ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sırasında F.D., Yaman Mat'ı karnından ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan F.D., apart önünde bir kişinin yaralı halde olduğunu bildirdi. F.D., daha sonra olay yerine gelen ağabeyi tarafından olay yerinden götürüldü. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Apart otelin girişinde yerde yatan Yaman Mat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BIÇAĞI YIKAYIP OLAY YERİNE DÖNDÜ

Katil zanlısı olduğu belirlenen F.D., tekrar olay yerine geldiğinde suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın, olayın ardından suç aleti sustalı bıçağı yıkadığı öğrenildi. F.D. ve Yaman Mat'ın daha önce oda arkadaşı oldukları ve sorun yaşayıp odalarını ayırdıkları öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGümbetBodrumMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Adli kaynaklar uyardı: Tedbirlerin kaldırılması hak kaybı anlamına gelmiyor Adli kaynaklar uyardı: Tedbirlerin kaldırılması hak kaybı anlamına gelmiyor
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:39
Fener’in yıldızı tatilde 3 günde resmen servet harcadı
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:33
74 yaşındaki Bülent Ersoy’un dansı olay oldu
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
08:39
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
08:24
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:17:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Bodrum Gümbet'te apart otelde cinayet: Zanlı, bıçakladığı eski oda arkadaşı için 112'ye kendisi haber verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei