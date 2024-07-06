Bodrum\'da Hurdalık ve Halı Yıkama İşletmesinde Yangın

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hurdalık ve halı yıkama işletmesinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Dereköy Mahallesi'ndeki bahçe içerisinde bulunan hurdalıkta yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüdü, alevler halı yıkama tesisi ile bahçeye de sıçradı. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği olay yerine giderek alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri ile vatandaşlar da katıldı. Yangın, yoğun uğraş sonucu söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangın hurdalık ve halı yıkama tesisi hasar gördü. - MUĞLA