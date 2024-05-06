Bodrum'da izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı, Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı, Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı

Bodrum\'da izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı, Milas\'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde izinsiz kazı yapmak suçlaması ile aranan 1 kişi yakalanırken Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin yerini tespit ederek şahsı yakaladı. Milas'ta ise A.E., S.A., İ.A. ve S.K. isimli şahısların sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli dedektörler ve diğer malzemeler ele geçirildi.

06.05.2024 17:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde izinsiz kazı yapmak suçlaması ile aranan 1 kişi yakalanırken Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Hakkında "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.G.'nin (33) yerini tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şahsı yakaladı. S.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Milas Karacahisar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında A.E.(42) ve S.A.(53) İ.A.(45) ve S.K.(63) isimli şahısların sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1 adet görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet manyetik dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet laptop ele geçirilerek rızaen muhafaza altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı, Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı, Milas'ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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