Otomobil hurdaya döndü; 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil düğün salonu tabelasını yıkıp ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Yalıkavak - Bodrum Karayolu Kapuz Caddesi'nde süratli şekilde seyreden E.E.K. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki düğün salonu tabelasına çarparak devirdi. Hızını alamayan otomobil ağaca çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü E.E.K. ile eşi S.K. yaralandı. Kazadan kısa süre sonra bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki yaralı sürücü, Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, eşi ise 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil hurdaya dönerken çarpmanın etkisiyle ağacın yanından geçen su borusunun patladığı görüldü. - MUĞLA