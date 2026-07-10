Bodrum\'da makilik yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Yangına 7 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personel ile karadan müdahale edildi. Yapılan yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA