Bodrum'da marangozhanedeki yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da marangozhanedeki yangın söndürüldü

Bodrum\'da marangozhanedeki yangın söndürüldü
30.05.2026 17:32  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marangozhanede zımpara makinesinin aşırı ısınması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletmede maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Sistem Mobilya" isimli marangozhanede, zımpara makinesinin kağıdının aşırı ısınarak talaş tozlarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, betonarme binanın zemin katındaki talaş gideri sistemini sardı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında, aktif karbonlu elektrostatik filtre cihaz haznesi ile filtreleri yanarken; zımpara makinesi, yaklaşık 20 metrekarelik sac alan ve atölyede bulunan 20 adet kereste ısı ve isten zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da marangozhanedeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 18:00:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da marangozhanedeki yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.