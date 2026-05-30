Bodrum\'da marangozhanedeki yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletmede maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Sistem Mobilya" isimli marangozhanede, zımpara makinesinin kağıdının aşırı ısınarak talaş tozlarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, betonarme binanın zemin katındaki talaş gideri sistemini sardı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında, aktif karbonlu elektrostatik filtre cihaz haznesi ile filtreleri yanarken; zımpara makinesi, yaklaşık 20 metrekarelik sac alan ve atölyede bulunan 20 adet kereste ısı ve isten zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA