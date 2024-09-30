Bodrum\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi'nde otluk alanda sabah saatlerinde yangın başladı. Mandıra mevkii alt kısmında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekipleriyle çeşitli arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri yangına müdahale etti. Bodrum Belediyesi'ne ait arazözle söndürme çalışmalarına destek verildi. Arazinin sarp ve kayalık olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Havadan 2 helikopter ile 3 uçak, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında geniş bir otluk alan zarar gördü. - MUĞLA