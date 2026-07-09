Bodrum'da personel lojmanında yangın - Son Dakika
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Bodrum'da personel lojmanında yangın

Bodrum\'da personel lojmanında yangın
09.07.2026 18:45
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir personel lojmanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çırkan Mahallesi Temel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin personel lojmanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan yoğun duman, Bodrum'un birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bodrum, Yaşam, Muğla, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da personel lojmanında yangın - Son Dakika

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