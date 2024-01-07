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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset buldu. Cesedin başı ve bazı uzuvları olmadığı belirlendi. Cesedin, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu
07.01.2024 - 22:59,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu - Son Dakika


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