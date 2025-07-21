Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum koyunda makine arızası sonrası sürüklenen 4,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 4,5 metre boyunda ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA
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