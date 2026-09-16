Bodrum'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bodrum'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bodrum\'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir kişiyi tefecilik yoluyla borçlandırıp darbettiği ve dolandırdığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda müşteki H.E.'nin tefecilik yoluyla borçlandırıldığı, verilen paranın tahsil edilmesi amacıyla darbedildiği, kendisine ait arsanın imara açılacağı vaadiyle dolandırıldığı ve uyuşturucu madde temin edildiği belirlendi. Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin adresleri tespit edilerek, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 2 bıçak, 1 teleskopik cop, 6 senet, 1 çek, çek fotokopisi ve çek ekran görüntüsü, çeşitli banka dekontları, 29 adet fişek, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 sigara sarma kağıdı ile 2 adet eczaya ait boş kapsül ele geçirildi. Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö., N.A. ve H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adliye, Bodrum, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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