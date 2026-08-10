Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin evinde 56 kök kenevir bitkisi ile 10 kilogram skunk ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, B.B.A. (34) isimli şüphelinin Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Şüphelinin evine 6 Ağustos 2026 tarihinde adli arama gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramada 56 kök kenevir bitkisi, 10 kilogram skunk esrar, 1 hassas terazi ve 6 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Evde yapılan aramada ayrıca 1 esrar öğütme aparatı ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen 35 parçadan oluşan iklimlendirme sistemi bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli B.B.A. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.