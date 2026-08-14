Bodrum\'da Yüzen Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından deniz yüzeyinde hareket eden 1 kişi, tespit edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan göçmenin, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlendi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.