Bodrum-Milas karayolu Kemikler Mahallesi\'nde ot yangını kontrol altına alındı

Bodrum-Milas karayolu Kemikler Mahallesi'nde ot yangını kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bodrum-Milas karayolu Kemikler Mahallesi'nde arazide başlayan ot yangını, 112'ye bilgi verilmesiyle sevk edilen hava ve kara ekiplerince kontrol altına alındı. Zeytinlik alandaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bodrum-Milas karayolu Kemikler Mahallesinde arazide başlayan ot yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye hava va kara ekipleri sevk edildi. Orman arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan helikopterlerin havadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası zeytinlik alanda devam eden yangın kontrol altına alındı.
Yanan sahada ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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