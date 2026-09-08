Bodrum-Milas'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Efecan Göres (26) yönetimindeki motosiklet, Güvercinlik'te virajı alamayıp refüje çarptı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; cenazesi memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bodrum- Milas karayolunda Efecan Göres (26) idaresindeki motosiklet, Güvercinlik'te virajı alamayıp refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarın ardından Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göres, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göres'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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