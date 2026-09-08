Bodrum-Milas'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum-Milas'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bodrum-Milas\'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efecan Göres (26) yönetimindeki motosiklet, Güvercinlik'te virajı alamayıp refüje çarptı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; cenazesi memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum- Milas karayolunda Efecan Göres (26) idaresindeki motosiklet, Güvercinlik'te virajı alamayıp refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarın ardından Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göres, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göres'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Güvercinlik, Motosiklet, 3. Sayfa, Bodrum, Aydın, Milas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum-Milas'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 01:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum-Milas'ta motosiklet refüje çarptı; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement