Boeing 737'de Yangın, Acil İniş

12.09.2025 16:04
United Airlines'ın uçağı, Filipinler'e giderken yangın nedeniyle Kansai Havalimanı'na acil indi.

Japonya'dan Filipinler'e gitmek üzere Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'ndan yolcu ve mürettebat dahil 142 kişiyle kalkış yapan ABD merkezli United Airlines firmasına ait yolcu uçağı, Kansai Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

KARGO BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI

Kansai Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre Narita Havalimanı'ndan Filipinler'deki Maktan-Cebu Havalalimanı'na giden 32 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 1.5 saat sonra Pasifik kıyısı üzerinde seyrederken kargo bölümünde yangın çıktığını belirten bir uyarı sinyali aldı.

YOLCULAR KAYDIRAKLA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine acil durum ilan eden uçak, yerel saat ile 19.00 sıralarında Osaka'daki Kansai Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular acil durum kaydırakları aracılığıyla tahliye edilirken, 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

2 PİST KAPATILDI

Kansai Havalimanı itfaiyesinin herhangi bir söndürme çalışması yapmadığı öğrenilirken, 2 pist olay nedeniyle geçici olarak havayolu trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

