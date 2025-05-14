Boğaziçi'nde Protesto: 15 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi almıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için düzenlendikleri protesto sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmış, saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı.