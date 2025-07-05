Boğulma Tehlikesi Geçiren Gençten Uyarılar

Kandıra'da geçen sene boğulma tehlikesi geçiren ve Kocaeli Büyükşehir Nakil Ambulans ekibi sayesinde yaşama tutunan Erdem Akbaş, herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Geçtiğimiz yıl Kandıra ilçesindeki Kumcağız Plajı'nda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Erdem Akbaş, Karadeniz'in sert dalgaları ve güçlü akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, sahilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Jet ski ile olay yerine ulaşan ekip, Erdem Akbaş'ı (17) sudan çıkardığında kalbinin durduğunu tespit etti. O anları anlatan bir cankurtaran, "Kalp atışı yoktu, mosmordu, nabzı yoktu. Hemen ilk yardım uyguladık. Nabzı geri gelince ambulansa aldık ve 112'ye devrettik. Hala kendisiyle görüşüyoruz." dedi.

"Cankurtaran olmayan sahillerden uzak durun"

Cankurtaranlar, Karadeniz'in fırtına ve dalga potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı, "Akıntı günlerinde jetlerimiz devriye atar, kara ekibi megafonla uyarı yapar. Amacımız boğulmayı en baştan önlemektir. Vatandaşlarımız mutlaka cankurtaranların uyarılarına kulak versin, yalnız yüzmesin ve cankurtaran olmayan sahillerden uzak dursun." ifadeleri kullanıldı.

"Kalp masajı sayesinde yaşama döndüm"

Yaşadığı korku dolu anları bir kez daha anlatan ve denize giren herkese uyarılarda bulunan Erdem Akbaş, "Sudan çıktığımda mosmormuşum. Sağ olsun sağlık personelleri kalp masajı sayesinde yaşama döndürdü. Büyükşehire, hastane personeline ve plajdaki abilerime çok teşekkür ederim. Denizde çok açıldım. Herkes çok dikkatli olsun. Karadeniz çok tehlikeli." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca sahillerde cankurtaran hizmetlerinin kesintisiz süreceğini belirtti. Ancak bireysel önlemlerin de hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan bilinçli davranmaları istendi. - KOCAELİ