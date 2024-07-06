3.Sayfa

Boğulma vakasına giden cankurtaran kontrolündeki jet ski takla attı: 2 cankurtaran yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma vakasına çıkan cankurtaran kontrolündeki jet ski ters döndü. Yaralanan cankurtaranlar sahildeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suda boğulma vakası alan cankurtaranlar bölgeye doğru hareket etti. Jet ski ile boğulma vakasına doğru giden cankurtaran kontrolündeki jet ski bir anda ters döndü. Olay esnasında iki cankurtaran yaralandı. Ardından diğer cankurtaranlar tarafından yaralanan ekip arkadaşları ve boğulma tehlikesi geçiren kişiler kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan cankurtanlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.