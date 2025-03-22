Boksör Hatice Akbaş\'ın Kardeşi Kaza Geçirdi

Malatya'da, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı ise defin edildi.

Dün akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın kullandığı 44 AET 587 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın cenazesi Akçadağ ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edilirken, hastanede tedavisine devam edilen Melisa Akbaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA