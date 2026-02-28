Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
28.02.2026 09:15  Güncelleme: 09:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonla birlikte 13 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu.

Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 kişinin daha yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BOLU

Sizin düşünceleriniz neler ?

