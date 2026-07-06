Bolu\'da 263 yıl hapis istemiyle yargılanan Tanju Özcan ve 18 sanık ilk kez hakim karşısında

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava bugün başladı. 263 yıla kadar hapsi istenen Özcan, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Bolu'ya getirildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Şüphelilere "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma, sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülmeye başlandı. Söz konusu spor salonunun, daha önce kamuoyunda yankı uyandıran Grand Kartal Otel yangını davasında da mahkeme salonuna çevrildiği biliniyor. Sabahın erken saatlerinde duruşmanın yapılacağı lisenin çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Spor salonunun girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, salona girişlerde detaylı aramalar yapıldı.

Tanju Özcan Ankara'dan getirildi

2 Mart tarihinde Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen görevden uzaklaştırılmış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, duruşma için tutuklu bulunduğu Ankara'dan cezaevi aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu'ya getirildi.

Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis istemi

Öte yandan Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek değerlendirilerek; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis. BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis.

6 sanık tutuklu yargılanıyor

Dosya kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın yanı sıra; Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde tutuklu bulunuyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in 11 Mayıs tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edildiği öğrenildi. Mahkeme heyetinin, sanık savunmalarını almaya başlaması bekleniyor. - BOLU