Bolu Belediyesi’ne 34 milyon liralık "hayali mesai" operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi’ne 34 milyon liralık "hayali mesai" operasyonu: 22 gözaltı kararı

Bolu Belediyesi’ne 34 milyon liralık "hayali mesai" operasyonu: 22 gözaltı kararı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gösterilerek 34 milyon lira haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında arama başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Bolu Belediyesine ait bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı

Ortaya çıkan usulsüzlük iddialarının ardından aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üst düzey belediye yöneticileri, kurum personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, halihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasına da girdiği ve içerideki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi’ne 34 milyon liralık 'hayali mesai' operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Poizi konserinde ortalık bir anda karıştı Tekme ve yumruklar havada uçuştu Poizi konserinde ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Otelde korkuluk faciası Alman çocuk hayatını kaybetti Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir’de Asılsız Uyuşturucu İhbarı Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı
ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu Petrol fiyatları fırladı ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı

08:58
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:08
Nereden nereye Son halini görenler tanıyamadı
Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
07:47
Depoya benzin yerine mazot konuldu Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:13:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi’ne 34 milyon liralık "hayali mesai" operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement