Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi: Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi: Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi

Bolu Belediyesi\'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi: Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi
03.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, ilk duruşma 6 Temmuz'da görülecek.

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilere "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Özcan ve Can, 2 Mart tarihinde Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başkan Özcan'a 263 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede en dikkat çeken detay ise Tanju Özcan için istenen ceza oldu. Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek değerlendirilerek; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ise 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmada adı geçen BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın da 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk duruşma 6 Temmuz'da

İddianamede, dosyada yer alan diğer şüpheliler hakkında da karıştıkları eylemlerin niteliğine göre farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları talep edildiği belirtildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına 6 Temmuz tarihinde başlanacağı öğrenildi.

Kabul edilen iddianameyle birlikte dosya kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde tutuklu bulunuyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir 11 Mayıs tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi: Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi
Yolda yürürken lağım kanalına düştü Yolda yürürken lağım kanalına düştü

14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:46:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi: Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.